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Шкирина Анна Андреевна
Шкирина Анна Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1857
Пол
Женский
Отец
Шкирин Андрей Акимович
1797 г.р.
Мать
Шкирина Екатерина
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Шкирин Андрей Акимович
Мать:
Шкирина Екатерина
Смерть
1857
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