Шкирина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкирина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шкирин Андрей Акимович

Мать: Шкирина Екатерина

Смерть
1857