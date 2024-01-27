Антонов Антипов Иван
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1722
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1722
Отец: Яковлев Антон Антип Иванович
Мать: ?
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1742
Сын: Антонов Архип Иванов
Мать ребёнка: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1745
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
Записан во 2-й ревизии 1745 года уже как Иван Антонов 23 лет (фамилия по имени отца, хотя в 1-й переписи отце вроде как Антип не разобрать, родовая фамилия по деду Яковлев) и два его сына Архип 3 дет ... Показать все
Рождение ребёнка
1747
Сын: Антонов Антипов Яков Иванович
Мать ребёнка: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1749
Сын: Антонов Антипов Минай Иванович
Мать ребёнка: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1751
Сын: Антонов Антипов Кирсан Иванович
Мать ребёнка: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Смерть
1762
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 3-й ревизии 1763 года записан как Иван Антонов (Антипов) как уже умерший в 1762 года с женой Февроньей Ульяновой 50 лет. Записаны дети: Архип 21 года с женой Авдотьей 20 лет, Козьма 19, Яклв 16, Мин... Показать все