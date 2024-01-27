Антонов Антипов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Антипов Иван

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1722

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Яковлев Антон Антип Иванович

Мать: ?

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1742

Сын: Антонов Архип Иванов

Мать ребёнка: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1745

Сын: Антонов Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1745
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
Записан во 2-й ревизии 1745 года уже как Иван Антонов 23 лет (фамилия по имени отца, хотя в 1-й переписи отце вроде как Антип не разобрать, родовая фамилия по деду Яковлев) и два его сына Архип 3 дет ... Показать все
Рождение ребёнка
1747

Сын: Антонов Антипов Яков Иванович

Мать ребёнка: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1749

Сын: Антонов Антипов Минай Иванович

Мать ребёнка: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1751

Сын: Антонов Антипов Кирсан Иванович

Мать ребёнка: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Смерть
1762
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 3-й ревизии 1763 года записан как Иван Антонов (Антипов) как уже умерший в 1762 года с женой Февроньей Ульяновой 50 лет. Записаны дети: Архип 21 года с женой Авдотьей 20 лет, Козьма 19, Яклв 16, Мин... Показать все
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