Антонов Антипов Кирсан Иванович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1751
Отец: Антонов Антипов Иван
Мать: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1778
Сын: Антонов Антипов Гарила Кирсанович
Мать ребёнка: Февронья Сидорова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1782
Сын: Антонов Антипов Козьма Кирсанович
Мать ребёнка: Февронья Сидорова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 4-й ревизии 1782 году Кирсан в 31 год записан как брат Архипа Иванова 40 лет. У Кирсана жена Февронья Сидорова 28 лет и двое сыновей - Гаврила 4 лет и Козьма полугоду. Экономические крестьяне.
Смерть
Неизвестно