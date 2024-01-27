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Антонов Антипов Кирсан Иванович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Антонов Антипов Иван

Мать: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1778

Сын: Антонов Антипов Гарила Кирсанович

Мать ребёнка: Февронья Сидорова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1782

Сын: Антонов Антипов Козьма Кирсанович

Мать ребёнка: Февронья Сидорова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 4-й ревизии 1782 году Кирсан в 31 год записан как брат Архипа Иванова 40 лет. У Кирсана жена Февронья Сидорова 28 лет и двое сыновей - Гаврила 4 лет и Козьма полугоду. Экономические крестьяне.
Смерть
Неизвестно
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