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Антонов Кузьма Иванов

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1745

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Антонов Антипов Иван

Мать: Февронья Ульянова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 19 лет еще без семьт живет с мамой Февроньей 50 лет, папа Иван умер в 1762 году. Живет с семьей старшего брата Архипа 21 года и младшими братотьями Яковом 16, Михаилом 14, Криуфом 12, сестрами Груне... Показать все
Смерть
1767
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
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