Антонов Кузьма Иванов
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1745
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1745
Отец: Антонов Антипов Иван
Мать: Февронья Ульянова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 19 лет еще без семьт живет с мамой Февроньей 50 лет, папа Иван умер в 1762 году. Живет с семьей старшего брата Архипа 21 года и младшими братотьями Яковом 16, Михаилом 14, Криуфом 12, сестрами Груне... Показать все
Смерть
1767
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи