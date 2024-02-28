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Морозов Иосиф Павлов

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

20.08.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1825 ст.

Отец: Морозов Павел Григорьев

Мать: Морозова Анна Антонова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Морозов Георгий Иосифов

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александрова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
03.04.1860 ст.

Дочь: Александра Иосифова

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александрова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1861 ст.

Сын: Морозов Дмитрий Иосифов

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александрова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Евдокия Александрова

Смерть
Неизвестно
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