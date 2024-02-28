Морозов Иосиф Павлов
Место рождения
Дата рождения20.08.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1825 ст.
Отец: Морозов Павел Григорьев
Мать: Морозова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1855 ст.
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
03.04.1860 ст.
Дочь: Александра Иосифова
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
26.10.1861 ст.
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно