Морозова Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Евдокия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Морозов Георгий Иосифов

Отец ребёнка: Морозов Иосиф Павлов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
03.04.1860 ст.

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Морозов Иосиф Павлов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1861 ст.

Сын: Морозов Дмитрий Иосифов

Отец ребёнка: Морозов Иосиф Павлов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иосиф Павлов

Смерть
Неизвестно
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