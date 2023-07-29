Морозова Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Морозов Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
03.04.1860 ст.
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Морозов Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
26.10.1861 ст.
Отец ребёнка: Морозов Иосиф Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Иосиф Павлов
Смерть
Неизвестно