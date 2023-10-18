Фиона (Флёна?) Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиона (Флёна?) Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

До 1785 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кирило

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Еремей Карпович

Отец ребёнка: Карп Зиновьевич

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Архип Карпович

Отец ребёнка: Карп Зиновьевич

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Зотий (Зотей) Карпович

Отец ребёнка: Карп Зиновьевич

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Корнило Карпович

Отец ребёнка: Карп Зиновьевич

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Петр Карпович

Отец ребёнка: Карп Зиновьевич

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1857
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