Фиона (Флёна?) Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кирило
Рождение ребёнка
1821
Сын: Еремей Карпович
Отец ребёнка: Карп Зиновьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Архип Карпович
Отец ребёнка: Карп Зиновьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Карп Зиновьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Корнило Карпович
Отец ребёнка: Карп Зиновьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Петр Карпович
Отец ребёнка: Карп Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Зиновьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857