Еремей Карпович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Карп Зиновьевич
Мать: Фиона (Флёна?) Кириловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Еремеевна
Мать ребёнка: Александра Фоминична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Варвара Еремеевна
Мать ребёнка: Александра Фоминична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Анисим Еремеевич
Мать ребёнка: Александра Фоминична
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федор Еремеевич
Мать ребёнка: Александра Фоминична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида Еремеевна
Мать ребёнка: Александра Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно