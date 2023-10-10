Еремей Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремей Карпович

Еремей Карпович

Место рождения

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Карп Зиновьевич

Мать: Фиона (Флёна?) Кириловна

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Еремеевна

Мать ребёнка: Александра Фоминична

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Варвара Еремеевна

Мать ребёнка: Александра Фоминична

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Анисим Еремеевич

Мать ребёнка: Александра Фоминична

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Федор Еремеевич

Мать ребёнка: Александра Фоминична

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида Еремеевна

Мать ребёнка: Александра Фоминична

Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Бобылевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close