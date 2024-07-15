Лопатин Калиник Поликарпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1898
Дочь: Лопатина Александра Калинникова
Мать ребёнка: Лопатина (Гончарова) Матрона Антонова
Рождение ребёнка
22.08.1900
Мать ребёнка: Лопатина (Гончарова) Матрона Антонова
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Лопатина Евдокия Калинникова
Мать ребёнка: Лопатина (Гончарова) Матрона Антонова
Смерть
Неизвестно