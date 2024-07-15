Лопатин Калиник Поликарпов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатин Калиник Поликарпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатин Поликарп Прокопиев

Мать: Лопатина Анна Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина (Гончарова) Матрона Антонова

Рождение ребёнка
16.04.1898

Дочь: Лопатина Александра Калинникова

Мать ребёнка: Лопатина (Гончарова) Матрона Антонова

Рождение ребёнка
22.08.1900

Сын: Лопатин Иван Калиников

Мать ребёнка: Лопатина (Гончарова) Матрона Антонова

Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Лопатина Евдокия Калинникова

Мать ребёнка: Лопатина (Гончарова) Матрона Антонова

Смерть
Неизвестно

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