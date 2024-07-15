Лопатина (Гончарова) Матрона Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1898
Дочь: Лопатина Александра Калинникова
Отец ребёнка: Лопатин Калиник Поликарпов
Рождение ребёнка
22.08.1900
Отец ребёнка: Лопатин Калиник Поликарпов
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Лопатина Евдокия Калинникова
Отец ребёнка: Лопатин Калиник Поликарпов
Смерть
Неизвестно