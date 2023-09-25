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Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Федора Антоновна

Рождение ребёнка
30.03.1817

Сын: Флегонт Николаевич

Мать ребёнка: Александра Федоровна

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1819

Сын: Дуничев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Александра Федоровна

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Николаевич

Мать ребёнка: Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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