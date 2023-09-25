Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Федора Антоновна
Рождение ребёнка
30.03.1817
Сын: Флегонт Николаевич
Мать ребёнка: Александра Федоровна
Рождение ребёнка
10.08.1819
Сын: Дуничев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Николаевич
Мать ребёнка: Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно