Федора Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1817
Сын: Кристофор Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно