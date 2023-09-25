Федора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
25.04.1817

Сын: Кристофор Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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