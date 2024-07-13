Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1774
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1774
Отец: Алексей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1795
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Федора Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Федора Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Федора Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Федора Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Федора Антоновна
Рождение ребёнка
25.04.1817
Сын: Кристофор Иванович
Мать ребёнка: Федора Антоновна