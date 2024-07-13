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Иван Алексеевич

Место рождения

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.02.1774

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1774

Отец: Алексей Максимович

Мать: не указана

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1795

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Федора Антоновна

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Федора Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Федора Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Федора Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Федора Антоновна

Рождение ребёнка
25.04.1817

Сын: Кристофор Иванович

Мать ребёнка: Федора Антоновна

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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