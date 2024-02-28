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Украинский Иван Семенович

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1817 по 1818

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1817 по 1818

Отец: Украинский Семен Трофимович

Мать: Украинская Ксения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834

Дочь: Украинская Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Украинская Наталья

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Украинский Петр Иванович

Мать ребёнка: Украинская Наталья

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.04.1847

Сын: Украинский Василий Иванович

Мать ребёнка: Украинская Наталья

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Наталья

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