Украинский Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияС 1817 по 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1817 по 1818
Отец: Украинский Семен Трофимович
Мать: Украинская Ксения
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834
Дочь: Украинская Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Украинская Наталья
Рождение ребёнка
28.09.1844
Мать ребёнка: Украинская Наталья
Рождение ребёнка
?.04.1847
Сын: Украинский Василий Иванович
Мать ребёнка: Украинская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Наталья