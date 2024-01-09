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Украинская Наталья

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1819 по 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1817 по 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1819 по 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Иван Семенович

Рождение ребёнка
С 1833 по 1834

Дочь: Украинская Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Украинский Иван Семенович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Украинский Петр Иванович

Отец ребёнка: Украинский Иван Семенович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.04.1847

Сын: Украинский Василий Иванович

Отец ребёнка: Украинский Иван Семенович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

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