Украинская Наталья
Место рождения
Дата рожденияС 1819 по 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1819 по 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834
Дочь: Украинская Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Украинский Иван Семенович
Рождение ребёнка
28.09.1844
Отец ребёнка: Украинский Иван Семенович
Рождение ребёнка
?.04.1847
Сын: Украинский Василий Иванович
Отец ребёнка: Украинский Иван Семенович