Ахметов Масгут Лутфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Масгут Лутфуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.10.1929

Дата смерти

17.06.1991

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929

Отец: Ахметов Лутфулла Камалутдинович

Мать: Ахметова Гайникамал Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Нурия Салиховна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Нурия Салиховна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Нурия Салиховна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Нурия Салиховна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1963

Сын: Ахметов Сагит Масгутович

Мать ребёнка: Ахметова Нурия Салиховна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Нурия Салиховна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Зумрат Камалетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1970

Сын: Ахметов Рим Масгутович

Мать ребёнка: Ахметова Зумрат Камалетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Зумрат Камалетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Зумрат Камалетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Нурия Салиховна

Смерть
17.06.1991
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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