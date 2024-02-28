Ахметов Масгут Лутфуллович
Место рождения
Дата рождения25.10.1929
Дата смерти17.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
?.02.1958
Рождение ребёнка
?.06.1959
Рождение ребёнка
28.10.1960
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: Ахметова Нурия Салиховна
Рождение ребёнка
11.02.1965
Рождение ребёнка
28.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметова Зумрат Камалетдиновна
Рождение ребёнка
17.02.1970
Мать ребёнка: Ахметова Зумрат Камалетдиновна
Рождение ребёнка
24.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметова Зумрат Камалетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова Нурия Салиховна
Смерть
17.06.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно