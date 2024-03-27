Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Мать: Рахимова ?
Рождение ребёнка
02.01.1923
Дочь: Фахартинова Закия Лутфулловна
Отец ребёнка: Ахметов Лутфулла Камалутдинович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ахметов (рахимов) Аcгат Лутфуллович
Отец ребёнка: Ахметов Лутфулла Камалутдинович
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Ахметов Масгут Лутфуллович
Отец ребёнка: Ахметов Лутфулла Камалутдинович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно