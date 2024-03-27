Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна

Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Мать: Рахимова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1923

Дочь: Фахартинова Закия Лутфулловна

Отец ребёнка: Ахметов Лутфулла Камалутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ахметов (рахимов) Аcгат Лутфуллович

Отец ребёнка: Ахметов Лутфулла Камалутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Ахметов Масгут Лутфуллович

Отец ребёнка: Ахметов Лутфулла Камалутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close