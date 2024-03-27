Ахметов Сагит Масгутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Сагит Масгутович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1963

Дата смерти

17.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Ахметов Масгут Лутфуллович

Мать: Ахметова Нурия Салиховна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.06.1994
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Несчастный случай (отравление алкоголем)
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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