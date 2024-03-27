Ахметов Сагит Масгутович
Место рождения
Дата рождения1963
Дата смерти17.06.1994
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.06.1994
Причина смерти: Несчастный случай (отравление алкоголем)
Похороны
Неизвестно