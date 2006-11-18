Ахметова (Сайфутдинова) Зумрат Камалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова (Сайфутдинова) Зумрат Камалетдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.02.1930

Дата смерти

18.11.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закир

д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
28.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1970

Сын: Ахметов Рим Масгутович

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Муж: Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Масгут Лутфуллович

Смерть
18.11.2006
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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