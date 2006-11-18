Ахметова (Сайфутдинова) Зумрат Камалетдиновна
Место рождения
Дата рождения09.02.1930
Дата смерти18.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1930
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закир
д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
28.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович
Рождение ребёнка
17.02.1970
Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович
Рождение ребёнка
24.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович
Развод
Неизвестно
Муж: Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно