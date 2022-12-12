Столбов Савва Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Столбов Григорий Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Столбова София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова София Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно