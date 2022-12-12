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Столбов Савва Григорьевич

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Место рождения

Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1686 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Столбов Григорий Родионович

Мать: не указана

Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Столбов Панкрат Саввич

Мать ребёнка: Столбова София Ивановна

Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова София Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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