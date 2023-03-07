Столбова (Суворова) София Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Суворов Иван Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Столбов Савва Григорьевич
Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно