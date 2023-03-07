Столбова (Суворова) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова (Суворова) София Ивановна

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Место рождения

Коса, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1716 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Суворов Иван Герасимович

Мать: не указана

Коса, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Столбов Панкрат Саввич

Отец ребёнка: Столбов Савва Григорьевич

Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Савва Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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