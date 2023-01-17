Столбов Панкрат Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Столбов Савва Григорьевич
Мать: Столбова София Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Столбов Николай Панкратиевич
Мать ребёнка: Столбова София Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834