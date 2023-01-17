Столбов Панкрат Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбов Панкрат Саввич

Столбов Панкрат Саввич

avatar

Место рождения

Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Столбов Савва Григорьевич

Мать: Столбова София Ивановна

Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Столбов Николай Панкратиевич

Мать ребёнка: Столбова София Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова София Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close