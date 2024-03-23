Иванова (Пономарева) Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Иванов Игорь Юрьевич
Отец ребёнка: Иванов Юрий Николаевич
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.12.1959
Дочь: Филипенко (Иванова) Карина Юрьевна
Отец ребёнка: Иванов Юрий Николаевич
Родилась в ГДР город Ютербог.
Смерть
Неизвестно