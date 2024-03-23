Иванова (Пономарева) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Пономарева) Лариса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: Пономарева (Грачева) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Иванов Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Иванов Юрий Николаевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.12.1959

Дочь: Филипенко (Иванова) Карина Юрьевна

Отец ребёнка: Иванов Юрий Николаевич

Родилась в ГДР город Ютербог.
Смерть
Неизвестно

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