Пономарева (Грачева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Грачева) Елена

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Пономарев Михаил

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Михаил

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Иванова (Пономарева) Лариса Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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