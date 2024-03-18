Пономарева (Грачева) Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Вадим Михайлович
Отец ребёнка: Пономарев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Михаил
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Иванова (Пономарева) Лариса Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно