Кучеров Георгий (Егор) Трифонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Трифон Трофимов
Мать: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
01.09.1907
Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
29.09.1909
Дочь: Надежда Егорова
Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
06.03.1911
Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно