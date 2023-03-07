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Кучеров Георгий (Егор) Трифонов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Трифон Трофимов

Мать: Меланья Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Кучеров Иван Георгиев

Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.09.1909

Дочь: Надежда Егорова

Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Кучеров Василий Георгиев

Мать ребёнка: Кучерова Параскева Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерова Параскева Васильева

Смерть
Неизвестно
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