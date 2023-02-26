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Кучерова Параскева Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Кучеров Иван Георгиев

Отец ребёнка: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.09.1909

Дочь: Надежда Егорова

Отец ребёнка: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Кучеров Василий Георгиев

Отец ребёнка: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов

Смерть
Неизвестно
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