Кучерова Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1907
Отец ребёнка: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов
Рождение ребёнка
29.09.1909
Дочь: Надежда Егорова
Отец ребёнка: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов
Рождение ребёнка
06.03.1911
Отец ребёнка: Кучеров Георгий (Егор) Трифонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно