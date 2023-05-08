Маркина (Котова) София Петрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1949
Сын: Маркин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Маркин Василий Иванович
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно