Маркина (Котова) София Петрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Котова) София Петрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1949

Сын: Маркин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Маркин Василий Иванович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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