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Маркин Василий Иванович

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Место рождения

Осиновка, Жерновская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

13.03.1919

Дата смерти

27.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919

Отец: Маркин Иван

Мать: не указана

Осиновка, Жерновская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1949

Сын: Маркин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Маркина София Петровна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина София Петровна

Смерть
27.06.1998
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