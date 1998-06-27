Маркин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.03.1919
Дата смерти27.06.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919
Отец: Маркин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1949
Сын: Маркин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Маркина София Петровна
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркина София Петровна
Смерть
27.06.1998