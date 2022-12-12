Кошеваров Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошеваров Яков Филиппович

Кошеваров Яков Филиппович

avatar

Место рождения

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кашеваров Филипп Макарович

Мать: Настасья

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кошеваров Кирьян Яковлевич

Мать ребёнка: Матрена

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кошеваров Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Матрена

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кошеваров Федор млд Яколвлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошеваров Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Матрена

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close