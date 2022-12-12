Кошеваров Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кашеваров Филипп Макарович
Мать: Настасья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кошеваров Кирьян Яковлевич
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кошеваров Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кошеваров Федор млд Яколвлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Смерть
Неизвестно