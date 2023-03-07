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Кашеваров Филипп Макарович

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Место рождения

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Кошеваров Макар Петрович

Мать: Пелагея Васильевна

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кашеварова Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Настасья

Место жительства
1801
Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Был переведен в НТроицкий завод, упоминание в РС 1811
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кошеваров Яков Филиппович

Мать ребёнка: Настасья

Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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