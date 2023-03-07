Кашеваров Филипп Макарович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Кошеваров Макар Петрович
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кашеварова Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Настасья
Место жительства
1801
Был переведен в НТроицкий завод, упоминание в РС 1811
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кошеваров Яков Филиппович
Мать ребёнка: Настасья
Смерть
Неизвестно