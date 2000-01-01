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Коновалов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Коновалов Иван Макарович

Мать: Коновалова Наталия Филипова

Бракосочетание
07.01.1845 ст.

Жена: Коновалова Стефанида Антониева

1845г. МК Красное (свадьба) жених 18 лет невеста 21 год из дер. Алексеевской крест. Антона Григорьева Месникова поруч. по женеху дер. Мокрецовской Ананий Шибанов, Антон и Никифор Коноваловы по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1845 ст.

Сын: Коновалов Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова Стефанида Антониева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Коновалов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова Стефанида Антониева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Коновалова Стефанида Антониева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Неонила Николаевна

Мать ребёнка: Коновалова Стефанида Антониева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Марфа Михайлова

Смерть
После 1858
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