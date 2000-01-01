Коновалов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
07.01.1845 ст.
1845г. МК Красное (свадьба) жених 18 лет невеста 21 год из дер. Алексеевской крест. Антона Григорьева Месникова поруч. по женеху дер. Мокрецовской Ананий Шибанов, Антон и Никифор Коноваловы по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1845 ст.
Сын: Коновалов Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова Стефанида Антониева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Коновалов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова Стефанида Антониева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Коновалова Стефанида Антониева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Неонила Николаевна
Мать ребёнка: Коновалова Стефанида Антониева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858