Коновалова (Месникова) Стефанида Антониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (Месникова) Стефанида Антониева

Коновалова (Месникова) Стефанида Антониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1845 ст.

Муж: Коновалов Николай Иванович

1845г. МК Красное (свадьба) жених 18 лет невеста 21 год из дер. Алексеевской крест. Антона Григорьева Месникова поруч. по женеху дер. Мокрецовской Ананий Шибанов, Антон и Никифор Коноваловы по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1845 ст.

Сын: Коновалов Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Коновалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Коновалов Николай Иванович

Смерть
До 1858
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Неонила Николаевна

Отец ребёнка: Коновалов Николай Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close