Коновалова (Месникова) Стефанида Антониева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1845 ст.
1845г. МК Красное (свадьба) жених 18 лет невеста 21 год из дер. Алексеевской крест. Антона Григорьева Месникова поруч. по женеху дер. Мокрецовской Ананий Шибанов, Антон и Никифор Коноваловы по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1845 ст.
Сын: Коновалов Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Коновалов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Коновалов Николай Иванович
Смерть
До 1858
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Неонила Николаевна
Отец ребёнка: Коновалов Николай Иванович