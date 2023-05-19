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Путятин Трофим Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1899

Отец: Путятин Федор Софронович

Мать: Путятина Анастасия Николаевна

Бракосочетание
13.02.1924

Жена: Путятина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
26.08.1924

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Путятина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
08.01.1930

Сын: Путятин Константин Трофимович

Мать ребёнка: Путятина Пелагея Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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