Путятин Трофим Федорович
Место рождения
Дата рождения19.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1899
Бракосочетание
13.02.1924
Рождение ребёнка
26.08.1924
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Путятина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
08.01.1930
Сын: Путятин Константин Трофимович
Мать ребёнка: Путятина Пелагея Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно