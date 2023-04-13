Путятина (Матвеенко) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Матвеенко) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1924

Муж: Путятин Трофим Федорович

Рождение ребёнка
26.08.1924

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Путятин Трофим Федорович

Рождение ребёнка
08.01.1930

Сын: Путятин Константин Трофимович

Отец ребёнка: Путятин Трофим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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