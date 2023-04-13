Путятина (Матвеенко) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1924
Рождение ребёнка
26.08.1924
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Путятин Трофим Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1930
Сын: Путятин Константин Трофимович
Отец ребёнка: Путятин Трофим Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно