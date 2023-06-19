Путятина (Переверзева) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
08.11.1890
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
29.05.1892
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: Можейко Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
12.12.1896
Дочь: Вакульчик Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
19.09.1899
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
01.11.1901
Сын: Путятин Александр Федорович
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
23.06.1904
Дочь: Юлиана Федоровна
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
20.03.1908
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
20.02.1912
Дочь: Лунева Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Рождение ребёнка
23.07.1915
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно