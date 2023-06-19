Путятина (Переверзева) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Переверзева) Анастасия Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Переверзев Николай Никанорович

Мать: Переверзева Евдокия Антоновна

Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
08.11.1890

Сын: Путятин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
29.05.1892

Сын: Путятин Денис Федорович

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Можейко Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
12.12.1896

Дочь: Вакульчик Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
19.09.1899

Сын: Путятин Трофим Федорович

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Путятин Александр Федорович

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
23.06.1904

Дочь: Юлиана Федоровна

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
20.03.1908

Сын: Путятин Иван Федорович

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
20.02.1912

Дочь: Лунева Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Рождение ребёнка
23.07.1915

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Путятин Федор Софронович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно