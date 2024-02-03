Чумаченко (Карабузова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаченко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Чумаченко Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1955
Сын: Чумаченко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Чумаченко Пётр Михайлович
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
2019