Чумаченко (Карабузова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаченко (Карабузова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаченко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Чумаченко Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1955

Сын: Чумаченко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Чумаченко Пётр Михайлович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
2019

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