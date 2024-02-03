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Чумаченко Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Чумаченко Михаил

Мать: Чумаченко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаченко Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Чумаченко (Карабузова) Александра

Рождение ребёнка
15.06.1955

Сын: Чумаченко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Чумаченко (Карабузова) Александра

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
2015

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