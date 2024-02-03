Чумаченко Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2015
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Чумаченко Михаил
Мать: Чумаченко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаченко Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Чумаченко (Карабузова) Александра
Рождение ребёнка
15.06.1955
Сын: Чумаченко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Чумаченко (Карабузова) Александра
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
2015