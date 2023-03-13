Суботинъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуботинъ Алексей

Суботинъ Алексей

avatar

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Суботинъ Ларионъ

Мать: Суботина Оксинья Леонтьева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Суботина Марья

Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Суботинъ Андрей

Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Суботинъ Егоръ

Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Суботинъ Павелъ

Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Авдотья Никитина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close