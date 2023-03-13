Суботинъ Алексей
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Суботинъ Ларионъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Суботина Марья
Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Суботинъ Андрей
Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Суботинъ Егоръ
Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Суботинъ Павелъ
Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Суботина Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно