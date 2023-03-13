Суботина Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Авдотья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Суботина Марья

Отец ребёнка: Суботинъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Суботинъ Андрей

Отец ребёнка: Суботинъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ховронья

Отец ребёнка: Суботинъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Суботинъ Егоръ

Отец ребёнка: Суботинъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Суботинъ Павелъ

Отец ребёнка: Суботинъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Суботинъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Суботинъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботинъ Алексей

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