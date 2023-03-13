Суботина Авдотья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Суботина Марья
Отец ребёнка: Суботинъ Алексей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Суботинъ Андрей
Отец ребёнка: Суботинъ Алексей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ховронья
Отец ребёнка: Суботинъ Алексей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Суботинъ Егоръ
Отец ребёнка: Суботинъ Алексей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Суботинъ Павелъ
Отец ребёнка: Суботинъ Алексей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Суботинъ Алексей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Суботинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суботинъ Алексей