Суботина Оксинья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Оксинья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботинъ Ларионъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Суботинъ Алексей

Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Суботина) Татьяна

Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Суботина) Оксинья

Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Суботинъ Андрей

Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Суботинъ Егоръ

Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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