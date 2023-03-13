Суботина Оксинья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суботинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Суботинъ Алексей
Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Суботина) Татьяна
Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Суботина) Оксинья
Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Суботинъ Андрей
Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суботинъ Егоръ
Отец ребёнка: Суботинъ Ларионъ