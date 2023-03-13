Суботинъ Ларионъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Суботинъ Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Суботинъ Алексей
Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Суботина) Татьяна
Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Суботина) Оксинья
Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Суботинъ Андрей
Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суботинъ Егоръ
Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева