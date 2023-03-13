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Суботинъ Ларионъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Суботинъ Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Оксинья Леонтьева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Суботинъ Алексей

Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Суботина) Татьяна

Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Суботина) Оксинья

Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Суботинъ Андрей

Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Суботинъ Егоръ

Мать ребёнка: Суботина Оксинья Леонтьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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