Макурина (Круткова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1908 ст.
Дата смерти05.01.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908 ст.
Отец: Крутков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Демидова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1937
Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1939
Дочь: Коренева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1944
Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1947
Дочь: Макурина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1993
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область