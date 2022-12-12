Макурина (Круткова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макурина (Круткова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1908 ст.

Дата смерти

05.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908 ст.

Отец: Крутков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Демидова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.11.1937

Сын: Макурин Виталий Иванович

Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1939

Дочь: Коренева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1944

Сын: Макурин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1947

Дочь: Макурина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макурин Иван Васильевич

Смерть
05.01.1993
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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