Демидова (Макурина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Макурин Иван Васильевич
Мать: Макурина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макурин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макурин Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область