Демидова (Макурина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Макурина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Макурин Иван Васильевич

Мать: Макурина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макурин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макурин Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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