Станоткина (Торбина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткина (Торбина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1888

Муж: Станоткин Фёдор Карпович

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Конфирмация (миропомазание)
17.02.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена из раскола беглопоповской секты. Священник Павел Биряев. Дьячок Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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