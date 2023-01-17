Станоткин Фёдор Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Станоткин Карп Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Гликерия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Станоткин Гавриил Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
04.11.1908
Жена: не указана
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак Фёдор Карпович Солдатов - поручитель со стороны жениха и со стороны невесты.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно