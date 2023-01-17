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Станоткин Фёдор Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Станоткин Карп Лукьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1888

Жена: Станоткина Екатерина Ивановна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Гликерия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Станоткин Гавриил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
04.11.1908

Жена: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак Фёдор Карпович Солдатов - поручитель со стороны жениха и со стороны невесты.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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