Варварина (Варварина) Устинья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарварина (Варварина) Устинья Львовна

Варварина (Варварина) Устинья Львовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1910

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Варварин Михаил Дмитриевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Варварин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Варварин Михаил Дмитриевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Сын: Варварин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Варварин Михаил Дмитриевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варварин Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close