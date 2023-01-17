Варварина (Варварина) Устинья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1910
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Варварин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Варварин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Варварин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.05.1916
Сын: Варварин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Варварин Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно