Варварин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1910
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Варварина Устинья Львовна
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Варварин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Варварина Устинья Львовна
Рождение ребёнка
29.05.1916
Сын: Варварин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Варварина Устинья Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно