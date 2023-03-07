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Затейщиков Александр Иванович

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Затейщиков Иван Иванович

Мать: Затейщикова Анна Павловна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1895 ст.

Жена: Затейщикова Дарья Андрониковна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Затейщикова Юлиания Александровна

Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Затейщиков Петр Александрович

Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Затейщикова Александра Александровна

Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Затейщиков Иван Александрович

Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.

Сын: Затейщиков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.

Сын: Затейщиков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Затейщикова Зиновия Александровна

Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.12.1910 ст.

Сын: Затейщиков Иван Александрович

Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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