Затейщиков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Затейщикова Юлиания Александровна
Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Затейщиков Петр Александрович
Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Затейщикова Александра Александровна
Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Затейщиков Иван Александрович
Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.
Сын: Затейщиков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.
Сын: Затейщиков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Затейщикова Зиновия Александровна
Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна
Рождение ребёнка
24.12.1910 ст.
Сын: Затейщиков Иван Александрович
Мать ребёнка: Затейщикова Дарья Андрониковна
Смерть
Неизвестно