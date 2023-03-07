Затейщикова Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Затейщиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Затейщиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Затейщикова Ариадна Ивановна
Отец ребёнка: Затейщиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Затейщиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Затейщиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Затейщикова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Затейщиков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно