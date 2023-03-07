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Затейщикова Анна Павловна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Затейщиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Затейщиков Иван Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Затейщикова Ариадна Ивановна

Отец ребёнка: Затейщиков Иван Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Затейщиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Затейщиков Иван Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Затейщикова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Затейщиков Иван Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затейщиков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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