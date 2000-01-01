Фуфачев Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуфачев Геннадий Николаевич

Фуфачев Геннадий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1959

Отец: Фуфачев Николай

Мать: Чубарова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуфачева Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Фуфачева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуфачев Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Фуфачева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фуфачева Надежда

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close