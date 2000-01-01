Фуфачев Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1959
Отец: Фуфачев Николай
Мать: Чубарова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуфачева Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Фуфачева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуфачев Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Фуфачева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фуфачева Надежда
Смерть
Неизвестно